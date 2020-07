1871 - 1876 war er ein Friedhof, der bis 1956 erweitert wurde und wo viele bedeutende Bürger der Stadt beerdigt wurden.Mit seinen reichen Beständen an Bäumen und Sträuchern, gehörte er zu den schönsten Friedhöfen in Mitteldeutschland.Im Februar 1944 stürzte ein abgeschossener deutscher Jagdflieger auf das Gebiet und es wurde zahlreiche Gräber zerstört.1956 wurde der Friedhof geschlossen und man entschied sich für eine Parkanlage.Leider wurde dabei auch viele historisch wertvolle Grabdenkmäler entfernt.Heute erinnert ein Gedenkstein an die Kriegsopfer, die alten Bäume raunen im Wind von vergangenen Zeiten und auch die Wege sind noch so angeordnet, wie auf einem Friedhof.Es ist ein Park, der für mich ein wenig Waldcharakter hat, aber auch viele Sportler mögen ihn, Jogger und Radfahrer und Spaziergänger mit und ohne Hund, er ist eine Oase im Süden der Stadt.