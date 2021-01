Im Geschichtsbuch geblättert

Der "edle gotische Bau" gilt als der Höhepunkt des Bettelordensstil.Im 30jährigen Krieg wurde Erfurt von den Truppen Gustav Adolf II. von Schweden besetzt und während seiner Anwesenheit in Erfurt galt die Kirche als die Hofkirche.Zur Zeit Napoleons diente sie als Kriegsgefangenlager und Heumagazin und wurde von ihm 1811 zum Verkauf auf Abriss angeboten. Es fand sich aber kein Käufer und später setzte sich der Baumeister Karl Friedrich Schinkel für das Bauwerk ein.Nach dem 2. Weltkrieg widmete man sich der Restaurierung, nachdem die Kirche lange Zeit schutzlos der Witterung ausgesetzt war.Man legte Grabplatten frei, unter anderem von Stiftern aus Erfurter Patrizier Familien.Die Orgel, ursprünglich von der Orgelbauerfamilie Compenius erbaut, auf der auch Johannes Bach spielte, wurde 1978 von der Potsdamer Firma Schuke neu gestaltet.Internationale Orgelwettbewerbe fanden in den letzten Jahren statt und zahlreiche Konzerte.Es ist nur ein kleiner Einblick in die Geschichte und das Leben der Kirche. Das Internet bietet da schon etwas mehr Informationen und ein direkter Besuch der Kirche und dem angrenzenden Kloster ist immer ein Erlebnis.So spürt man in den alten und geschichtsträchtigen Mauern die Ruhe und Stille und wenn die Sonnenstrahlen durch die hohen Fenster fallen, dann ist das wie ein Zeichen aus alten Zeiten.