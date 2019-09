Hinter den Kulissen ....

Beeindruckend die Technik die notwendig ist, damit so ein Theaterabend für den Zuschauer zu einem Erlebnis wird.Wie in jeden Jahr zum "Tag der offenen Tür" gab es auch wieder ein Versteigerung von Kostümen, was natürlich besonders für die Kinder ein Erlebnis war; denn plötzlich wurde man zu einer kleinen Prinzessin.Eintauchen in Welt des Theaters, sich einmal verwandeln lassen, das passierte auch schon am Schminktisch.Immer wieder ist man auch fasziniert von Bau des Theaters und die Eröffnung der Studi-Box, die für jeden Musikgeschmack etwas bereit, macht natürlich neugierig auf die nächste Spielsaison.