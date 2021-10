HEUTE - Halloween "Süßes oder Saures".

Zeitgleich gedachten sie an diesem Tag der Seelen ihrer Verstorbenen, die in dieser Nacht - so glaubten sie - leibhaftig auf der Erde herumspukten.Heute gibt es nur noch Bräuche und Traditionen zu Halloween!Eine der beliebtesten Halloween-Traditionen in Nordamerika heißt "trick or treat", übersetzt "Streich oder Leckerbissen". Kinder gehen dabei verkleidet von Haus zu Haus und fordern die Bewohner auf, ihnen Süßigkeiten zu geben. Andernfalls spielen sie den Hausbewohnern Streiche. Im deutschsprachigen Raum wird dazu der Spruch "Süßes oder Saures" verwendet.Gruselige Verkleidungen zu Halloween sind bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen beliebt. Halloween-Fans verkleiden sich gern als Geister, Hexen, Vampire, Zombies, Skelette oder Kürbisse. Die typischen Farben zu Halloween sind schwarz, orange, grün, weiß und rot.