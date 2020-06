Graffiti - Kunst

Heute benutzt man für solche Schmierereien Farbe und es stimmt immer traurig und macht sogar wütend, wenn man an einer hellen Hauswand oder Mauer derartiges sieht.Es hat nichts mit Graffiti zu tun, wie so mancher Schmierfink glaubt; denn Graffiti ist eine Kunst, die in den 1970er Jahren in New York ins Leben gerufen wurde.Es gibt die unterschiedlichsten Techniken, Variationen und Darstellungsmöglichkeiten Texte und Bilder mit Farbe an eine Wand oder eine Mauer zu spritzen.Was Potsdamer Graffitikünstler in Erfurt aus der Mauer des Helios Klinikums gemacht haben, ist umwerfend, sie haben sie in einem Park verwandelt und die vorhandenen Bäume und Sträucher mit in ihr Kunstwerk einbezogen, allerdings funktioniert das so nur im Sommer.Aber wer weiß, vielleicht kommen die Künstler auch in den anderen Jahreszeiten nach Erfurt, toll wär es.