Farben Formen Experimente

In den Erfurter Künstlerwerkstätten stehen ihnen technische Möglichkeiten zur Verfügung, um zu experimentieren und auch um ihre Arbeiten herzustellen.Das diesjährige 17. Symposium stand natürlich ganz im Zeichen des Bauhausjubiläums und so wurde, neben dem Bauhaus üblichen Gebrauchsgegenständen, erstmalig Schmuck entworfen.Doch nicht nur die praktische Arbeit steht bei diesem Treffen der Künstler im Vordergrund, es werden Erfahrungen ausgetauscht, neue Materialien entdeckt und so ist das Ergebnis dieser 14tägigen Zusammenkunft für manchen Künstler allein schon eine Skizze oder eine Idee, für seine zukünftiges Schaffen.Was die 10 Künstler, während dieses Treffens, geschaffen haben, zeigen sie bis zum 18. August in einer Ausstellung im Grafikkabinett des Angermuseums.In einem Katalog erfährt der Besucher mehr über die Arbeiten der einzelnen Künstler, welche Beweggründe es gab für das eine oder andere Werk und welche neuen Erkenntnisse er gewonnen hat, bei dem Spiel mit den Farben, Materialien und Formen.