geweiht.Ein Ort, an dem alle Menschen jedweder Konfession und Religion willkommen sind und sich gesegnet wissen können.Apfelbäume bilden die Säulen dieser offenen Kirche und Rosenbögen ein Halbgewölbe.Es soll ein Ort der Liebe sein, und wenn man so still inmitten dieser Rosenpracht verweilt, dann spürt man wahrlich ein sanftmütiges Gefühl.Die Rose war schon immer in Thüringen ein Symbol, blättert man im Geschichtsbuch findet man sie als "Lutherrose" wieder, Luther setzte unter seine Schriften ein Siegel in Form eine Rose, und die Legende von der heiligen Elisabeth, die heimlich die Armen mit Brot versorgte und als man glaubte sie dabei erwischt zu haben, das Brot sich in Rosen verwandelt hatte.Die Rosenkirche ist ein Beitrag der Evangelische Kirche für die BUGA 2021.Und da es ein Ort der Liebe ist, für Trauungen, Hochzeitsjubiläen und andere Feste steht dieser Ort immer zur Verfügung.