Ein Fantasiedorf

Häuser, die an ihrem ursprünglichen Standort nicht erhalten werden konnten wurden in das Museum umgesetzt, um sie für die Nachwelt zu bewahren.Mit viel Liebe und Sachkenntnis wurden sie restauriert und eingerichtet, so dass der Besucher das Gefühl hat dass die Zeit stehen geblieben sei und die Bewohner gerade mal nicht zu Hause sind.Da gibt es einen Blick in die „Gute Stube“ und auch in das Schlafgemach der Bauersleute.Die schliefen übrigens in getrennten Betten die über Eck aufgestellt waren und die Kammer wurde auch nicht geheizt, was im Winter natürlich ziemlich kalt gewesen ist.Doch für Wärme sorgten Kühe und Schafe, die nämlich im Haus mit untergebracht waren.Für uns heute unvorstellbar.Die älteste Bockwindmühle Thüringens sieht man schon von weitem, auch sie wurde neu aufgebaut und gibt Einblicke wie einst Getreide zu Mehl gemahlen wurde.Das Haus des Schmiedes, des Töpfers und auch des Hirten, um nur einige zu nennen, die Gärten und die viele Obstbäume sind zusammengefügt zu einem kleinen Dorf, so friedlich und idyllisch, mit herrlichen Blicken in das Thüringer Land.Ein Besuch lohnt sich unbedingt und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.Wer wissen möchte, wo die Kinder damals in die Schule gingen, der muss direkt in den Ort Hohenfelden fahren, gleich neben der Kirche wurden die Kinder in einem Haus unterrichtet, in dem auch der Lehrer wohnte.In dem dortigen Museum gibt es nicht nur Kuchen aus der Hausbäckerei, sondern noch viele Informationen über das Land Thüringen.