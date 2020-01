Das unendliche Blau

Ein Streifzug durch die Geschichte der Farbe Blau, kann der Besucher des Thüringer Volkskundemuseums derzeit in einer Sonderausstellung erleben.Man ist erstaunt, wie dominant das Blau in unserem Leben ist.Kein Wunder, schon der Himmel wölbt sich in den unterschiedlichsten Blautönen über uns und spiegelt sich oft in den Weiten der Meere und in den stillen Seen.Die Weite, das Unendliche, das Geheimnisvolle signalisiert die Farbe Blau und deshalb war auch schon die blaue Blume das Leitbild der Romantiker.Vom Blaudruck bis zum blauen Arbeitskittel, all das trifft man in dieser Ausstellung an, die auch anregt, einmal in seinem Umfeld zu schauen, wo sich überall die Farbe Blau zeigt.Wer mehr über das geheimnisvolle Blau wissen möchte, der kann dies in einem Buch erfahren, in dem auch noch einmal die Exponate der Ausstellung näher ins Licht gerückt werden.Bis zum 8. März 2020 kann die Sonderausstellung besucht werden.Übrigens hat das Museum noch viele andere Schätze zu bieten.Steigt man die hölzernen Stufen empor, dann ist man direkt in Thüringen mit all seinen Traditionen und auch das Museumsgebäude hat schon allein einen spannende Geschichte.