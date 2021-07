Das Rosenwunder

Es soll an die Heilige Elisabeth erinnern, die vor über 800 Jahren als Vierjährige nach Thüringen kam.Sie war eine ungarische Prinzessin und wurde, als junge Gattin des Landgrafen Ludwig und somit Landgräfin von Thüringen, zum Sinnbild für NächstenliebeNach ihrem frühen Tod, im Alter von 24 Jahren, wurde sie für ihre große Barmherzigkeit heiliggesprochen.Ihre Zuwendung zu den Armen wird in einer Legende erzählt:Diese Legende wurde vielfach bildlich dargestellt und hat Bezug sowohl zu Rosen als auch zu Thüringen.Mit der „Thüringer Rose“ einer Medaille, die auch das Bildnis der Heiligen Elisabeth ziert, werden jährlich Menschen in Thüringen geehrt, die sich besonders engagiert und in uneigennütziger Weise gesellschaftlich, sozial und karitativ für hilfsbedürftige Menschen eingesetzt haben.