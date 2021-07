Besuch im Paradies

Natürlich dort nur in den derzeit ausgestellten Kunstwerken.In der Ausstellungwerden dort mehr als 90 Arbeiten präsentiert, in denen sich facettenreich mit dem Thema Garten auseinandergesetzt wird.Darstellungen in Malerei, Grafik, Skulpturen, Videos und in Büchern zur Pflanzenkunde zeigen, wie sehr man mit der Natur verbunden ist und es auch in Zukunft sein möchte.Besonders wertvoll der Blick in Christian Reicharts Land- und Gartenschatz und seine Illustrationen.Christian Reichart war ein deutscher Ratsmeister und Gärtner. Er war der Begründer des Gartenbaus in Deutschland und gilt als Pionier und Förderer des erwerbsmäßigen Gartenbaus in Erfurt und begründete somit auch Erfurts Ruf als Blumenstadt.Der Streifzug durch den Garten beginnt natürlich im Paradies bei Adam und Eva.Ein beliebtes Motiv für viele Künstler, auch in dieser Ausstellung.Natürlich ist auch der umstrittene Gartenzwerg vor Ort.Die ausgestellten Arbeiten, die überwiegend Leihgaben aus verschiedenen Museen sind, umfassen mehrere Jahrhunderte.Einen kleinen Einblick kann ich anhand der Bilder anbieten aber ein Besuch in der Kunsthalle ist natürlich noch viel reizvoller.