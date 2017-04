Auf Schillers Spuren

Heute befindet sich hier am Saaleufer der Heinrich-Heine-Park, die grüne Lunge der Stadt. Der Park, in dem vorwiegend heimische Baumarten zu finden sind, erstreckt sich über eine Fläche von knapp 3 Hektar.Am Südrand des Parks befinden sich die „Thüringer Bauernhäuser“. Die drei, aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammenden Originalbauernhäuser aus Unterhasel, wurden dort neu aufgebaut und geben einen Einblick, in das frühere typische bäuerliche Leben. Sie gelten als ältestes Freilichtmuseum Deutschlands.Ein Besuch dieser malerischen Hofanlage ist immer ein Erlebnis.