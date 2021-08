18. Schmucksymposium

Auch in diesem Jahr sind Künstler aus Frankreich, China, der Schweiz, der Slowakei und aus Deutschland mit Skizzen, Arbeitsproben und mit vielen Ideen angereist.Ihnen ging es um die Gestaltung von Gegenständen mit der Vorliebe für Details und Materialien und beim Betrachten stellt man fest, die Fantasie kennt einfach keinen Grenzen. Wenn da so eine Kette liegt, dann ist es nicht nur eine Kette, dann hat sie für den Künstler einen ganz besonderen Wert, mitunter eine verborgene Bedeutung und eine direkte Verbindung zum Herzen.Natürlich werden die Arbeiten, die während des Symposions vom 17. bis 31.Juli entstanden sind, auch wie gewohnt der Öffentlichkeit präsentiert.In diesem Jahr kann man die Kunstwerke des 18. Schmucksymposiums im Angermuseum, zwischen den alten Meistern, in der Gemäldegalerie bewundern.Die Ausstellung kann bis zum 12. September besucht werden.