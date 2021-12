Zwischen den Jahren

Umwoben von einigen heidnischen Bräuchen gibt es so einiges was man in dieser Zeit nicht tun sollte, zum Beispiel keine Wäsche waschen.Böses gilt es abzuwenden; Laken sollen Leichentüchern ähneln und bösen Geister können sich darin verfangen und es wird sogar Tod geben, na ja ich habe farbige Spannlaken, da kann ja nichts passieren und die bösen Geister machen vielleicht darum einen Bogen.Auch von Rauhnächten ist die Rede, in dieser Zeit sollen die bösen Geister besonders aktiv sein.Doch ich habe beim Googeln ein anderes Ritual entdeckt, was mich begeistert und wesentlich friedvoller scheint:Man soll 13 Zettelchen vorbereiten und auf jeden einen Wunsch für das neue Jahr schreiben, alle Zettel kommen zusammengefaltet in ein Gefäß und in jeder Nacht wird ein Zettel herausgenommen und ungelesen verbrannt, so der Wunsch dem Universum übergeben.Man kann den Zettel auch vergraben aber lesen darf man ihn nicht.Der letzte Zettel, den darf man lesen und dieser Wunsch ist dann der Wunsch, um dessen Erfüllung man sich dann im neuen Jahr selbst bemühen muss.Eine schöne Idee sich Gedanken über die kommende Zeit zu machen, jedenfalls besser, als an böse Geister zu denken, uns reichen derzeit schon die Viren, die uns das Leben schwer machen.Na ja, ein paar Nächte sind schon vorbei, aber so eng darf man das auch nicht sehen.Ich werde es auf alle Fälle einmal versuchen und vielleicht hilft es sogar und so mancher Wunsch wird mir erfüllt.