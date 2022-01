Zugeknöpft

Er hat mich nie verlassen, seit 1769 versah er diese Stelle mit einer für einen Hosenknopf bewundernswürdigen Treue und Ernst.Im Dezember fing er an zu klagen und Kopf zu hängen, und gestern Nachmittag zwischen 3 und 4 zerriss das Band, das uns über 3 Jahre aneinandergeknüpft hatte.Ich nahm den armen Teufel auf und sah ihn eine Zeit lang an mit einem Mitleid, als wenn es mein Nebengeschöpf gewesen wäre.Habe Dank, sagte ich ihm, erster unter den Knöpfen, für Deine Dienste.Wer weiß, ob ich nun nicht ewig die Hose heben muss.Georg Christoph Lichtenbergan seinen Verleger 1773Und so werden oft kleine Unwichtigkeiten auf einmal ganz wichtig.