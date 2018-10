Wort - Akrobatik

Manchmal ist er sehr kritisch aber das darf er; denn er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, der Erfurter Schriftsteller Gerd W. Heyse.Heute feiert er seinen 88. Geburtstag. Wünschen wir ihm Glück und besonders Gesundheit für das kommende Lebensjahr und noch so manche heitere Idee; denn seinen Humor, den hat er sich bewahrt, wenn es auch manchmal, in dieser heutigen Zeit, schwer fällt.Übrigens, gern werden immer wieder Mund und Augen mit den schönsten Worten bedichtet, auch die Nasen, die allerdings mehr in witziger Form, doch wer hat schon über das Ohr geschrieben?Gerd W. Heyse hat sich ihm angenommen, natürlich heiter, oder doch ein wenig kritisch?