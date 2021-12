Winterzeit - Kinderzeit - Freundin Tina

Bis zum Dunkelwerden waren Tina und ich mit unseren Schlitten unterwegs und sausten in den unterschiedlichsten Posen die Hügel hinunter.Später, als wir Schlittschuhe hatten und der Schwanenteich zum Eislauf freigegen wurde, drehten wir dort so manche Runde.Besonders Spaß machte es, wenn Musik spielte und alles im Scheinwerferlicht lag, dann träumten wir von Pirouetten, kurzen Röckchen und von weißen Eislaufschuhen.Vor dem Weihnachtsfest hatten wir allerdings immer viel zu tun:Wir waren auf Einkaufstour.Nüsse, Mandarinen und Apfelsinen gab es nicht ausreichend, und so pilgerten wir von Geschäft zu Geschäft, wo wir uns in lange Schlangen einreihten, um die begehrten Früchte für das Fest zu erhaschen.Das war nicht immer einfach, in dem einen Laden gab es für jeden Kunden 1 Kilo Apfelsinen, in dem anderen Geschäft nur 2 Orangen, anderswo ein Pfund und wenn wir Pech hatten, dann waren die Kisten leer, bevor wir an der Reihe waren.So sammelten wir für unsere Familien die Köstlichkeiten zum Weihnachtsfest.Mutter bewahrte sie auch immer streng auf, doch manchmal gab es auch schon vor dem Fest eine zerteilte Orange oder Papa knackte ein paar Nüsse.Einkaufen fand ich immer spannend.Bei Tengelmann beeindruckten mich immer die riesigen hölzernen Fässer, die angefüllt waren mit Sauerkraut, sauren Gurken oder Schmierseife.Auf dem Verkaufstisch standen hohe Gläser gefüllt mit Bonbons und Rosinen, gläserne Glocken unter denen Butterblöcke oder Käse lagerten und von denen die Verkäuferin mit einem riesigen Messer Stücke abschnitt, auf die Waage legte und vor sich hin murmelnd den Preis ausrechnete.Bei Kaufmann Schmidt war es weniger spannend, dort wurde alles in großen Schüben aufbewahrt, alles andere holte der Kaufmann aus dem hinteren Nebenraum.Behäbig lief er durch den Laden, den dicken Bauch vor sich herschiebend in der Hand den gewünschten Artikel, den er dann immer wie eine Kostbarkeit kredenzte.Nach seinem obligatorischen Satz: „Wählen sie weiter“, machte er sich erneut auf den Weg, um das vom Kunden gewünschte zu holen.Natürlich erkundigte er sich auch nach dem Wohlbefinden der Familie und so wurde das Warten manchmal zur Qual.Gleich neben Kaufmann Schmidt war das Cafe, wo es im Sommer das beste Eis gab, Papa immer dort gern einen Kaffee nach der Arbeit trank, und im Winter dort an einem Stand Bratwürste verkauf wurden.Die ganze Straße war erfüllt von diesem Duft und so eine Bratwurst mit viel Senf, eingepackt in einem Brötchen, das war für mich ein Festessen, nur Mutter musste danach immer meine Handschuhe waschen.Süßigkeiten gab es selten, nur zu Festen und irgendwie hatte ich auch nie Verlangen danach, nur einmal stellten wir mit Tina selbst Karamelbonbons her.Wir ließen Zucker in Mutters Pfanne schmelzen, in der Pfanne in der immer Papas geliebte Bratkartoffeln gebrutzelt wurden, die Pfanne war nach unserer Bonbonherstellung nicht mehr zu gebrauchen und es gab mächtigen Ärger.Wir lutschten mit dicken Backen die großen Karamelstücke, die viel zu süß waren und gaben diese Produktion rasch auf.Ich liebte die tanzenden Schneeflocken, die Straße sah am Abend unter der Schneedecke so geheimnisvoll aus, alles funkelte und glitzerte, doch am Morgen lag eine dunkle Schicht darüber: Kohlenstaub.Schwarze Pumpe war nicht weit, aber das ist schon eine andere Erinnerung.