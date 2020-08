hell aufgeblüht im Sonnenschein.Er war ein junger Schmetterling,der selig an der Blume hing.Oft kam ein Bienlein mit Gebrummund nascht und säuselt da herum.Oft kroch ein Käfer kribbelkrabam hübsche Blümlein auf und ab.Ach Gott, wie das dem Schmetterlingso schmerzlich durch die Seele ging.Doch was am meisten ihn entsetzt,das Allerschlimmste kam zuletzt.Ein alter Esel fraß die ganzevon ihm so heiß geliebte Pflanze.Wilhelm Busch