Wer wir sind ....

Die Gründungsstifter der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung verfügen über langjährige praktische Erfahrung im Aufbau und Betrieb eines überregionalen ambulanten Kinderhospizdienstes, eines Kinder- und Jugendhospizes sowie eines Trägers der Freien Jugendhilfe. Das alltägliche Erleben und das Wissen, dass die bestehenden gesetzlichen Hilfe- und Finanzierungsstrukturen für diese Bereiche allein keinesfalls ausreichen, um bedarfsgerecht, nachhaltig und individuell diesen Personengruppen helfen zu können, war Intention zur Gründung Stiftung im Jahr 2011.Die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS) fördert ausnahmslos Projekte und Einzelfallhilfen in Deutschland. Mit über 650.000 Euro konnten wir bereits helfen. Dabei kennt der ehrenamtliche Vorstand unserer Stiftung jedes der Förderprojekte persönlich und ist auch mehrfach im Jahr vor Ort. Transparenz und Authentizität sind für uns die Grundlage unseres Arbeitens. Wir garantieren, dass Spenden direkt und unbürokratisch helfen, sowie Zustiftungen nachhaltig eingesetzt werden.Dieverfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke. Sie ist eine gemeinnützige Treuhandstiftung in der Verwaltung der smt Stiftungsmanagement & Treuhandgesellschaft mbH mit dem Sitz in München.Weiterhin ist Sie ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen e. V. sowie dem Dachverband der Kinderhospizarbeit in Deutschland, dem Bundesverband Kinderhospiz e. V..