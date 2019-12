Wenn der Mond scheint

Einige blicken zurück und manche vor und eigentlich bringt beides nicht viel.Keiner weiß was wirklich kommt und was war, das war schon.Also schauen wir einfach einmal weise auf das was zählt,d.h. der Erfurter Schriftsteller Gerd W. Heyse hat das für uns getan und das sehr (be)sinnlich.Es scheint der Mond zu scheinen;leider scheint er nur so.Doch über deinen schlanken Beinenglänzt bildschön dein Popo.Der scheint nicht nur, der existiert.Pfeif auf den blöden Mond.Komm her zu mir, mich friert.Ich wünsche allen Lesern einen fröhlichen und gesunden Start in das Jahr 2020.