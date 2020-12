Weisheiten aus meinem Schatzkästchen

Zweifel an seiner Verträglichkeitkann er überhaupt nicht vertragen.Wer nicht auf den Mund gefallen ist,fällt anderen auf die Ohren.Der eine wirft sich gern in die männliche Brust,der andere viel lieber an eine weibliche."Ich liebe dich unendlich"rief er leidenschaftlich.Damit war sie als Mathematikerinendlich zufrieden.Nieten halten alles zusammen,Nieten halten immer zusammen.Wenn einer geschwollen daherredet,sind am allerwenigsten seine Mandeln schuld daran.Wenn man auf den Busch klopft,bekommt man nicht selten einen zu fassen,der sich gerade in die Büsche schlagen wollte.Hinkende Vergleiche sind immer noch besserals die ohne Hand und Fuß.Gerd W. Heyse