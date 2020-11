Weihnachtsmarkt 2020

Schon allein die Vorfreude fehlt: Der Erfurter Weihnachtsmarkt und die Florale Ausstellung im Felsenkeller.Auch der beliebte Märchenwald und die Reise mit der Bimmelbahn, alles in Kisten verpackt.Einsam steht die Rotfichte auf dem großen, weiten und leeren Domplatz.Am Abend wird sie zwar im Lichterglanz erstrahlen, doch das lustige Treiben fehlt.So hat sie sich das nicht in ihren Träumen vorgestellt, und dabei war sie so stolz, für den Erfurter Weihnachtsmarkt ausgewählt worden zu sein.Wo war der Duft nach gebrannten Mandeln und süßem Gebäck, die Treffen am Glühweinstand, das Lachen der Kinder, die Backstuben, die Weihnachtsklänge, das beleuchtete Riesenrad, die Bläserkonzerte und die Weihnachtslieder der Chöre, die Bühnen, die leuchtenden Weihnachtskugeln, die geschnitzten Figuren und all das Funkeln und Glitzern?Auch die anderen Weihnachtsbäume in der Stadt stehen etwas verloren rum und suchen die lustigen Holzbuden mit den Kerzen und Lampen, mit den Pfefferkuchen und kandierten Früchten.Doch damit es im nächsten Jahr wieder fröhlich zugeht und die Menschen wieder unbeschwert durch die Straßen bummeln können und sich endlich wieder in den Arm nehmen dürfen, muss es wohl leider so sein.