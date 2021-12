Weihnachten 2021

Weihnachtsbaum und Krippe lassen auf dem Domplatz noch an vergangene weihnachtliche Erlebnisse an diesem Ort erinnern, und man entdeckt auch während eines Stadtbummels, sei es am Abend oder auch bei Sonnenschein am Nachmittag, weihnachtliche Boten.Aber man vermisst die Düfte von süßem Gebäck, die weihnachtlichen Klänge und wenn es ein paar Schneeflöckchen geben würde, wie wär das wunderschön und sie würden vielleicht etwas Sanftmut, weihnachtliche Vorfreude und Fröhlichkeit verbreiten.Doch in diesem Jahr ist einfach alles ganz anders, Türme und Kirchturmspitzen ragen zwar wie immer in den klaren Himmel und für die Kinder gibt es wieder einen Märchenwald, allerdings an einem anderen Ort, wie auch die große Pyramide und der große Adventskranz nicht an ihrem gewohnten Platz stehen.Es ist wirklich in diesem Jahr alles ganz anders.