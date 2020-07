Was bleibt ? - Eine kleine wahre Geschichte

Doch auch um Paul machten die Schatten des Lebens keinen Bogen.Krankheiten und Klinikaufenthalte zwangen ihn, sein geliebtes Zuhause zu verlassen.Paul brauchte plötzlich fremde Hilfe.Liebgewonnene Dinge, Bilder, Bücher, Sammlungen und zahlreiche Andenken, die ein ganzes Leben widerspiegeln, musste er zurücklassen, sie hatten in seiner neuen Umgebung keinen Platz.Was war ihm geblieben ?Ein Bett, ein Schrank, eine kleine Kommode, Gegenstände, die ihm nicht einmal gehörten.Dann waren da noch die Erinnerungen, die nach und nach verblassten, doch manchmal , wenn ich seine Hand hielt, huschte ein leises Lächeln über sein Gesicht.Ein LächelnIn deiner Nähe ist alles so leicht,so klar, so still, so fröhlich und heiter.Für Sekunden empfinden wirleise das Glück.Unser Lachen erkling,der Wind trägt es weiterund bringt es- irgendwann -als ein Lächeln zurück.Silke DokterIch wünsche allen ein gesundes Wochenende.