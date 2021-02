Verbotene Träume

Es gibt Träume die so schön sind, dass wir nicht aufwachen möchten, dann wieder gibt es Träume, die sind sofort nach dem Erwachen vergessen.Es ist natürlich wunderschön, wenn man gesagt bekommt:"Ich hab heut Nacht geträumt von Dir", wenn es denn was Schönes ist, und da haben ja auch Poeten und Musiker jede Menge darüber geschrieben und komponiert über dieses Träumen, das Sehnsucht und Liebe zum Inhalt hat.Dann gibt es ja auch noch die Tagträume, die den Wünschen ähneln und die man sich erfüllen kann, doch die Träume des Nachts, die sind und bleiben wohl untergründlich.Sogar Wissenschaftler haben mit Forschen und Analysieren, warum man träumt , was man warum träumt, noch kein endgültiges Ergebnis gefunden und ich finde, man sollte sie einfach träumen lassen, die Menschen, des Nachts.Oder? -Du schläfsteifersüchtigbetrachte ichdein LächelnWo bist Du jetzt?Wer umschmeichelt dich?Welch süßer Verlockungmagst du jetzt erliegen?Wach sofort auf!!!!Silke Dokter