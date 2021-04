Unvergessen

Dieser Spruch stand am Eingang des alten Spremberger Friedhofs, den ich mit Großmutter fast jedes Wochenende besuchte.Mit einer kleinen hellblauen Gießkanne goss ich sorgfältig Großvaters Grab, das dicht mit Efeu bewachsen war, ordnete frische Blumen in ein altes Einweckglas und harkte den Weg.Ich habe Großvater nie kennengelernt, er starb als ich 1 Jahr alt war aber Großmutter hatte viel Schönes von ihm erzählt.Diese Besuche auf dem Friedhof haben mich sehr geprägt und eine leise Melancholie in mir zurückgelassen.Besonders die vielen kleinen Gräber ließen mir oft keine Ruhe. Dort sind Kinder begraben sagte Großmutter.Das alte Leute irgendwann sterben schien mir normal zu sein, doch das auch Kinder sterben können, das war mir unheimlich.Doch dann dachte ich an das hübsches blonde Mädchen aus der Nachbarklasse, sie starb an den Masern, das war ein trauriges Ereignis das uns Kinder alle berührte und uns ängstlich machte.Den Spruch las ich immer laut vor, doch ob ich ihn damals verstand, mit meinen 10 Jahren?Aber bewegt schien er mich wohl zu haben.