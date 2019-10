Um die Ecke gedacht

Trotz seines hohen Alters und der allmählich schwindenden Kräfte hat er seine Freude am Spiel mit den Worten nicht verloren.Beim täglichen Lesen der Zeitung findet er noch genügend Nahrung für Hinterfragungen und Kritik, die er dann auf seine Art formuliert.Wünschen wir ihm für das kommende Lebensjahr Gesundheit und Kraft, und dass er seinen Humor nicht verliert und uns noch so manches mal zum Schmunzeln bringt.Ein kleiner Blick in die Formulierungswerkstatt des Künstlers zeigt seine Vielseitigkeit, wenn auch so mancher Vers schon einige Jahre alt ist, seinen Reiz hat er nicht verloren: