Über den Gartenzaun geschaut

Schon allein der Blick in die liebevoll gestalteten Vorgärten löst bei mir immer Bewunderung aus; denn die Fantasie scheint dort keine Grenzen zu kennen.Von angelegten Teichen in denen sich der Himmel spiegelt bis hin zu einer Eisenbahnanlage, die sich quer durch den Garten zieht, ist alles vorhanden.Mit dem Fotografieren halte ich mich oft etwas zurück; denn so mancher Besitzer mag es nicht, wenn man in sein kleines Paradies eindringt und Paradiese sind diese blühenden Oasen alle.Also blicke ich nur über den Gartenzaun und stibitze mir so hin und wieder etwas Glück.An so einem Sonntagmorgen sind die Straßen und Wege noch leer und es ist still, obwohl so still ist es gar nicht; denn aus den geöffneten Fenstern hört man das Leben:Musikklänge und Wortfetzen drängen sich ins Freie, Geschirr klappert, irgendwo wird ein Schnitzel geklopft und diese Düfte von frischgebrühtem Kaffee und aufgebackenem Gebäck, die sogar Bienen und Wespen für einen Moment die Blüten vergessen lassen.Was für ein schöner Morgen.Sanft streift mich ein Windhauch, jedoch die Sonne mahnt schon kräftig mich auf den Heimweg zu begeben.Ich mag ihre wärmenden Strahlen, doch derzeit übertreibt sie etwas.