Über allen strahlt die Sonne,über allen in der Welt.Alle Kinder wollen Frieden,Frieden, der das Glück erhält.Froh und glücklich will doch spielenauf der Erde jedes Kind,ob nun seine Eltern Schwarze,Gelbe oder Weiße sind.Darum höret unsre Bitte,hütet gut den Frieden ihr,dass die Kinder aller Länderfroh und glücklich sind wie wir.Dieses Lied sangen wir immer am 1. Juni zum Internationalen Kindertag.Natürlich wurde an diesem Tag auch gefeiert und es gab keinen Schulunterricht.Und jedes Jahr fanden die Festlichkeiten an anderen Orten statt. Mal Im Pionierhaus unserer Stadt oder am Schwanenteich. Manchmal wurde daraus ein Wandertag und es gab Spiele und kleine Gewinne, es war einfach ein besonderer Tag.Besonders am Abend war es aufregend, wenn eine Kapelle die Straße entlang zog und wir Kinder mit unserer Lampions in der Abenddämmerung hinterher liefen.Später feierten dann auch meine Kinder das Fest und auch die Hausgemeinschaft organisierte einige Höhepunkte, wie Kutschfahrten und das Klettern an einer Stange, wo kleine Geschenke im Wind flatterten.Vorher wurden an Wandzeitungen in der Schule an den Tag erinnert, und dass es auf der Welt doch allen Kinder so gut gehen möge.Ich fand das Lied immer sehr schön. Nach der Wende verschwand dieses Lied, wie so viele.Schade.Der Internationalen Kindertag am 1. Juni wird nun, neben dem Weltkindertag, auch in ganz Deutschland akzeptiert und so wird nun 2x gefeiert.Vielleicht nicht überall aber schön wär es schon.Wie feiern die Leser den Internationalen Kindertag ?