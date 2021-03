Treffpunkt Heckenrosenstrauch

und mit ihm die NachtStill schreiten sieauf silbernen Wegenund verteilen Seufzer.Silke DokterWas mögen sich die kleinen Spatzen am Abend erzählen, wenn sie sich alle im dichten Heckenrosenstrauch einfinden.Einige von ihnen toben am Tage auf meinem Balkon herum und freuen sich über Körnchen und Kerne, ob sie davon auch berichten, so in Spatzensprache?Ich würde es zu gern wissen, auch was sie so denken, wenn sie still in den Abendhimmel blicken, immer wieder auffliegen um nach dem passenden Zweig zu suchen, auf dem sie dann endlich einschlummern.Manchmal zwitschert noch ein kleines Federbüschel in der Dämmerung, so wie die Kinder, die noch so gar nicht schlafen gehen wollen, obwohl die Augen schon zufallen.Vielleicht wissen es die Kinder und Enkelkinder, was die kleinen Piepser so zu erzählen haben ? -Fragt sie mal !