Tierische Aufregung im Erfurter Kressepark

Na gut, ich hatte mich nicht angemeldet, war eine spontane Entscheidung aber man kennt mich dort schon.Schnell hatte es sich rumgeschnattert, dass ich in Sicht war und die Profis waren auch sofort zur Stelle und zeigten sich in stolzer Pose.Andere Modelle waren ziemlich aufgeregt und hatten noch so manche Vorbereitungen zu treffen, sie kamen mit dem Putzen einfach nicht zum Ende und suchten noch nach einem passenden Schmuck.Viele konnten sich noch nicht von den leckeren Stengelchen lösen, brauchten noch einen kleinen Happen und ganz Unentschlossene suchten nach dem Sinn des Ganzen und hatten es dann doch ziemlich eilig, um auf der Bildfläche zu erscheinen, und die Diva, die war heute ganz übermütig und versuchte es mal auf die witzige Tour.Die Fische wurden erst mal vertrieben, obwohl die mit ihrer Schwimmkunst auch punkten konnten und der Wassergeist, den hatte ich wohl aus dem Schlaf geweckt, der war gar nicht begeistert.Die Kulisse war teilweise schon vom Frühling vorgeschickt worden, Beleuchtung war auch da, nur an Zuschauern fehlte es noch, die Bänke waren leer. Zu kalt und zu windig.Ein verliebtes Pärchen, das nicht hölzern genannt werden wollte, konnte ich mit einem Erinnerungsfoto beglücken.Was für ein Tag.Na dann bis zum nächsten Fotoerlebnis.