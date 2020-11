Stiller Sonntag

Schon seit dem 1. Weltkrieg gibt es diesen Tag, mit Unterbrechung dann ab 1952 zum Feiertag ernannt.Nächsten Sonntag ist dann Totensonntag, ein christlicher Feiertag, doch auch die Bürger die nicht einer Religion angehören schmücken an diesen Tag die Gräber ihrer Verstorbenen.Ein Ort des Friedens und der Ruhe ist der Erfurter Hauptfriedhof, dort kann man still, besonders an diesen beiden Tagen, an all die Menschen denken, die wir verloren haben.Es ist nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch Tradition.Es gibt aber auch Länder, wo man an solchen Tagen ganz anders an die Toten denkt, nämlich mit einer fröhlichen Feier, mit Essen und Trinken an der Grabstätte.Wir haben nun den stillen Feiertag, da sind solche Vergnügungen direkt untersagt.Andere Länder, andere Sitten.Obwohl, wenn man sich an der Grabstätte auch an so manche heitere Episode erinnert, dann oft mit einem weinenden und einem lächelnden Auge.