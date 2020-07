Sommerabend

In den Gärten wetteiferten die Sommerblumen um den Schönheitspreis, ein Duft von Lavendel erfüllte die Luft, die Elstern hatten sich noch etwas zu erzählen, eine Amsel verschwand in einer dichten Baumkrone, eine Katze schlich den Weg entlang, eine kleiner Hund schaute neugierig durch den Zaun, hier und dort wurde ein Blumenbeet gegossen, die Bienen waren noch recht fleißig.Vor einem Haus stiegen Kinder und Enkelkinder in ein Auto, Oma und Opa winkten, ein Sommersonntag geht zu Ende.Wünsche allen Lesern eine gesunden und frohen Wochenanfang.