Sommerabend - Blüten

Laue Sommernächte verlocken zu Übermut und Leidenschaft.Anstelle der zartduftenden Blüten, verbreiten jetzt Rosen, Lilien und Lavendel betörende Düfte.Die Erde ist am Abend noch warm von der Sonne, das Grasbett weich und man liebt sich leidenschaftlich und ohne Grenzen.Von der Liebe inspiriert entsteht in dieser Zeit immer wieder so manche Sinfonie, so manches Lied, so manche Geschichte, so manches Gemälde und so manches Gedicht.Im Gras liegt nochdie Wärme des TagesWindstreift über Rosenknospenein Wimpernpaarberührt meine WangenFingerspitzenentfalten HonigblütenLippenhinterlassen FeuerspurenWasserlilienduftenPerlenschimmernund umspültvon sanften Wellentauchen wirnimmermüdenach dem Wunderalles vergessenSilke Dokter