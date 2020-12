Sommer - Frühling - Herbst oder Winter ?

Die Sonne schien so warm, fast wie im Sommer, heute Morgen lag Reif über Blätter und Gräser und die Spatzen plünderten das Futterhaus, so wie im Winter, die Hagebutten und all das Laub, das sich in den kahlen Sträuchern verfangene hat, alles wunderschöne Herbstboten, jedoch versteckt im dichten Gesträuch konnte ich frisches Grün entdecken und auf der Wiese, da war sogar der Maulwurf schon mit Frühlingsgefühlen unterwegs und suchte wohl nach einer Partnerin.Da fragten sich sogar die Gänseblümchen frei nach dem Gedicht von Erich Kästner, raus oder rin mit die Gefühle - oder was?