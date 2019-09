ist man unbeschwert wie ein Kindmanchmalrastlos wie der Windmanchmalverirrt sich ein Herzmanchmalist Liebe auch Schmerzmanchmalwünscht man sich einen Tag zurückmanchmalschenkt schon ein Lächeln Glückmanchmalsucht man nach einem Sinnmanchmalträumt man sich zum Liebsten hinmanchmalfasziniert ein Nebelkleidmanchmalist der Horizont so weitmanchmalfällt vom Himmel ein Sternmanchmalsagt man ich habe dich gernmanchmalmacht schon ein Seufzer frohmanchmalist das Leben so oder so oder auch soSilke Dokter