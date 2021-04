Sei gegrüßt Schöngesicht

Man nennt sie auch Schöngesicht, Mädchenauge, Gedenkemein und Mutter Gottesschuh.Im Mittelalter waren diese Blüten das Symbol für gute Gedanken und auch bei den Freidenkern in Frankreich und Österreich war das Stiefmütterchen d a s Symbol und man nannte es Christusauge.In der Blumensprache ist es das Sinnbild für Erinnerungen und die Kraft liebevoller Gedanken.So viele Namen und warum nun Stiefmütterchen?Es soll mit der Verteilung der Blütenblätter zu tun haben:Das untere Blütenblatt ist die Stiefmutter, links und recht sind ihre leiblichen Töchter, dahinter die Blütenblätter, ganz bescheide und eng beieinander, die Stieftöchter.Wer sich das ausgedacht hat ist nicht bekannt.Doch Stiefmütterchen klingt doch ganz nett, fast liebevoll, nicht wie in einigen Märchen dargestellt.Theodor Storm hat in der Novelle "Viola tricolor" auch so ein ähnliches Familienschicksal beschrieben.Für mich sind diese lächelnden Blüten heilsam für die Seele, sie stimmen einfach fröhlich und Heilpflanzen sind sie sogar wirklich.Allen Lesern ein gesundes und frohes Osterfest.