Sehnsuchtsorte - "Das weiße Gold"

Na ja, so einfach ist es nun doch nicht. Auf die Menge kommt es an und es sind viele Vorgänge notwendig, bevor das kostbare Material entsteht.Marco Polo brachte im 13. Jahrhundert aus China Porzellanteile nach Europa mit.Man war entzückt und wollte es auch herstellen, doch die Rezeptur blieb als Geheimnis in China.Erst Anfang des 18. Jahrhunderts gelang es dem in Schleiz geborenen Alchimisten und Apotheker Johann Friedrich Böttger, gemeinsam mit fachkundigen Berg- und Hüttenleuten, das „Weiße Gold“ herzustellen.Eigentlich wollte August der Starke ja richtiges Gold hergestellt haben, doch der Kurfürst zeigte sich dennoch zufrieden und gründete sofort in Dresden eine Porzellanmanufaktur, die er später auf die Albrechtsburg nach Meißen verlegte.Das „Meißner Porzellan“ ward geboren und ist noch heute ein Begriff und eine besondere Kostbarkeit.Nach und nach entstanden, neben der fürstlichen Manufaktur, auch in Thüringen zahlreiche Unternehmen die Porzellan produzierten.Entlang der „Thüringer Porzellanstraße“, die sich durch das Land schlängelt, trifft man heute kaum noch Manufakturen an. Einige sind zu Verkaufsstätten geworden, andere zu einem Museum in dem die Besucher einen kleinen Einblick bekommen, unter welchen schweren Bedingungen man einst die wundervollsten Figuren, Service, Vasen, Dosen und Döschen fertigte.In einer kleinen romantisch gelegenen Manufaktur in Lippelsdorf werden noch Porzellangegenstände gefertigt und ich durfte den Mitarbeitern über die Schulter schauen.Trotz moderner Technik, was das Herstellen natürlich sehr erleichtert, sind aber noch immer handwerkliches Geschick, die Liebe zum Material und Kreativität eine Voraussetzung für diese künstlerische Arbeit.Und Künstler, sind dort wahrlich am Werk.Die Reise ist schon ein paar Jahre her, doch ich habe so viele schöne Erinnerungen daran, so dass ich sie in mein Register der Sehnsuchtsorte aufgenommen habe.Die Manufaktur kann man aber noch immer besuchen und eine Führung gibt sicher auch noch.