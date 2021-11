Sehnsuchtsorte

Erstmals erwähnt wurde sie 1221, also vor 800 Jahren.Ich habe diese Burg 2016 besuchte und war begeistert von dem herrlichen Blick der sich ins weite Land bot, bis zum Harz konnte man sehen.Eine faszinierende Ausstellung führt die Besucher auf dieser Burg in die Welt des Thüringer Porzellans und man kann die größte Vase der Welt aus Porzellan bestaunen, die aus 360 handbemalten Waben in Gold und Kobalt besteht.Im Archiv der Wünsche gibt es die Gelegenheit auf einem Porzellanteller, mit einem Wunderstift, einen heimlichen Wunsch zu schreiben, der Teller wird dann Hoch über dem Tal von einem Steg aus in die Tiefe geworfen, der Teller zerschellt und lässt den Wunsch frei ins Universum.Immer nach dem Motto: „ Scherben bringen Glück“.Viele Wünsche sollen schon in Erfüllung gegangen sein.Mein Begleiter und ich haben es nicht getan, zu viel Ehrfurcht vor dem schönen Porzellan.Vielleicht ein Fehler?Jedenfalls die Fotos bringen die schönen Erinnerungen dieses Besuches zurück.Vielleicht habe ich die Neugier geweckt und so mancher Leser besucht die Burg und trifft sogar das Glück.