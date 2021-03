Sehnsuchtsorte

Klare Luft und blauer Himmel an diesem Sonntagmorgen, Sonnenschein und Stille.Fast lautlos gleitet, der Kahn durch die zahlreichen Wasserarme und Kanäle des Spreewälder Hochwaldes.Geschickt steuert der Kapitän den Kahn um enge Kurven und durch schmale Wasserwege, die so schmal sind, dass man die mit Moos bewachsenen Wurzeln und Bäume am Ufer berühren könnte.Hier hat man der Natur freien Lauf gelassen und lässt sie auch ganz unberührt.Die Vögel begleiten uns mit einem Konzert und der Schwarzstorch klopft zwischen den alten Bäumen den Takt dazu.Zärtlich kämmt der Frühlingswind mein Haar und ich seufze froh:Was für ein Frühlingstag !