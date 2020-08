Sehnsuchtsorte

Sogar zu Fuß soll er seine Freundin Charlotte von Stein in Kochberg besucht haben.Was wirklich war, ob sie ein Liebespaar waren oder alles nur platonisch war, wer weiß das schon genau.Vieles wurde spekuliert und geschrieben. Sicher war, dass Zettelchen und Briefe hin und her gingen, und dass sie sich hier, auf dem damaligen Landgut der Steins, getroffen haben.Manchmal in den offiziellen Räumen des Hauses, manchmal wohl heimlich auch im Park.Die alten Bäume könnten uns vielleicht erzählen, ob Goethe liebevoll Charlotte in seinen Reisemantel eingehüllt hat und sie zärtlich küsste.Romantike lassen sich gern von dieser Vorstellung gefangen nehmen.Das Schloss und das kleine Liebhabertheater sind heute beliebte Ausflugsorte.Heute, wie damals sind allerdings auch viele Arbeiten notwendig, um das Anwesen in Ordnung zu halten, viele Schäden im Gemäuer müssen immer wieder ausgebessert werden, die durch Unwetter im laufe der Jahre entstanden sind.Das Landgut der Steins ist noch ursprünglich erhalten.In dem reizvollen Park singen nach wie vor die Vögel, inmitten der Blumenpracht kommt man schnell ins Träumen und über allem schwebt noch immer ein Hauch von Liebeszauber.(Die Fotos stammen von einem Septembertag 2016).