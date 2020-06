Sehnsuchtsorte

So zählt auch der Thüringer Wald zu meinem Sehnsuchtsorten.Ausgebreitet wie ein farbiger Teppich lag im Sommer das weite Land mit seinen Wiesen, Feldern und sanften Hügeln vor mir, fast liebevoll streifte der Wind über zarte Blumen und Gräser und diese wunderbare Stille, man möchte die Arme ausbreiten und fliegen und verspürt ein wunderbares Gefühl der Freiheit.Wir wissen natürlich, dass wir es so nicht wieder erleben werden, doch sollten wir jemals wieder so einen Sehnsuchtsort aufsuchen, dann wird es neue Gefühle geben und die werden sicher genauso so schön sein, wenn da eine Hand ist, die dich hält.