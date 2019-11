Sehen wir uns wieder ?

Fände ich schön, ich hätte gern meinen Mann wieder getroffen, was könnte ich ihm alles erzählen, manches hätte ihn verwundert, manches hatte er schon voraus gesagt.Aber was wissen wir schon und es konnte uns noch niemand davon berichten, wie das so ist, im Jenseits.Jedenfalls ich kenne niemand.Mein Mann und ich haben oft darüber gewitzelt, er hat immer behauptet er wird sicher ein hübscher Käfer und ich dachte mehr an ein Blümelein; denn das schien uns logische, für alles andere fehlte uns leider der Glaube.still ruhst duunter den Tausendschönchenbis manchmalein Schmetterlingoder eine Schwalbeso wie ich es willdann möchte ichmit dirin das Nachtblau fliegendie alten Bäumentadeln raunendmeine Ungeduldna gutdann bis baldSonnenkäferSilke Dokter