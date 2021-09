Schönheit vergeht

Wenn viele Besucher schon auf dem Heimweg sind, genieße ich das Blütemeer, besonders in meinem Lieblingsgarten.Träume mit den Seerosen, höre wir der Abendwind mit den Bäumen flüstert und verabschiede so manche Blüte, die sich dem Vergehen beugen muss.Natürlich mag ich auch das fröhliche Leben, deshalb ist es ja oft so schwer loszulassen und man möchte die Zeit anhalten, doch der Herbst naht und wenn auch so manche Blüte sich noch von ihrer schönsten Seite zeigt, ich weiß, spätestens wenn sie der Frost küsst, dann hat auch sie den Kampf verloren.