Gesundheit steht auf alle Fälle, natürlich an der ersten Stelle,dann die Familie, wenn auch fern, fast wie auf einem anderen Stern,mit Freunden plaudern, lachen, scherzen und Freude schenken, ganz von Herzen,dass Sonne wärmt und Blumen blühen, dass Wolken still am Himmel ziehen,dass Vögel singen und fröhlich Melodien erklingen,dass eine Hand mich zärtlich hält und mich entführt in eine andere Welt,dass man sich viele Lächeln schenktund zärtlich an die Menschen denkt,die man so manchen Tag vermisst,und dass man sich nicht selbst vergisst.Silke DokterAllen Lesern ein gesundes neues Jahr.