Reminiszenz an Schloss Reinhardsbrunn

Sonntagmorgendie Sonne hebt den dunkeln Schleierder NachtTau funkeltBlumen entfalten sichein Schwanenpaar gleitetmajestätisch über den Schlossteichdie alten Bäume verneigen sichehrfurchtsvoll und raunendvor dem WindVersunkenin einen Kindertraumhöre ich plötzlichdas Klappern von HufenRädergerassel einer nahenden KutscheRascheln seidener Gewänderleises Lachenein Cembalo erklingTönen schweben durch den Innenhofund verfangen sich im dichten Weinlaubdas die hohen Fenster des Ahnensaalsliebevoll umranktDie dumpf tönenden Schläge der Turmuhrholen mich in die Gegenwart zurückVor dem Schloss startet ein Autoeine Reisegruppe zieht lärmend durch den Parkirgendwo in der Ferne brummt ein FlugzeugVom Deckenrand des prächtigen Saalesblicken die Ahnen erhabenund edelmütig lächelnd herabals wollten sie sagen:Es ist gut das Schöne immer wieder neu zu entdeckenEs ist klug das Schöne immer wieder allen zu zeigenEs ist mutig das Schöne immer wieder neu zu beginnenSilke DokterAufgeschrieben im Frühjahr 1993 auf einer Schriftstellertagung im Schloss Reinhardsbrunn.Es war ein Treffen von Schriftstellern aus Hessen und aus Thüringen.Damals war das Schloss ein Hotel.Ich wohnte damals in einem großen Eckzimmer und hatte diesen morgendlichen Blick.Getagt wurde im Ahnensaal an einem großen Holztisch.Es war wirklich ein wenig wie im Märchen, doch die Gegenwart holte uns schnell in die Wirklichkeit zurück.Leider habe ich nur sehr wenige Fotos und diese Fotos hier sind Fotos von Fotos.Aber ich denke, das Geschriebene lässt beim Leser Bilder entstehen.