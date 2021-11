Reise ins Märchenland

„Ich war so dumm und ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich euch beleidigt habe!“Bruno wurde ganz verlegen und Rabe Fritz wagte nicht einmal zu krächzen.Natürlich hatten die zwei ihr schon lange verziehen.„Eine Frage habe ich aber noch, wer war die weiße Gestalt die mich transportiert hat?“„Na Bruno!“ krächzte Fritz:„Er hatte sich von der Katze Mimi aus ihrem Körbchen die weiße Decke geborgt und sie sich übergeworfen, so dass er für dich weiß aussah!“Da mussten alle drei lachen.Winni hatte bis zum Frühling noch viele lustige Erlebnisse mit Bruno, dem Raben Fritz und der Katze Mimi.Und sie hatte auf ihrer Reise auf der Erde etwas Wesentliches gelernt:Dass es nicht unbedingt von Bedeutung ist das schönste Kleid zu tragen, sondern es viel wichtiger ist gute Freunde zu haben und immer nett zu sein.Na ja und in der Schule sollte man auch keine Traumsuse sein.Silke DokterDie kleinen Kritzeleien : Silke DokterIch hoffe Ihr hattet Spaß diese Geschichte zu lesen und wünsche allen noch eine schöne Adventszeit.