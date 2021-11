Reise ins Märchenland

Nur ganz leise flüsterte sie: „Gut, dass noch etwas Weißes gekommen ist.“Der Rabe, der alles beobachtet hatte, flog voraus und so ging es schnell durch das Dorf zum Waldrand.Dort schüttelte sich die weiße Gestalt und Winni landete direkt auf einem kleinen beschneiten Moosbett.Als die Sonne unterging zog der Frost mit seinem Gefolge durch den Wald.Der Mond hatte sein silbernes Licht über die Tannen gestreut und als Winni erwachte, funkelte und glänzte ihr Kleid im Schein der Sterne; denn der Frost hatte sie mit ihrem Zepter berührt.Die kleine Schneeflocke Winni war wieder froh und glücklich.Hasen hoppelten vorüber und bewunderten sie, Rehe kamen und freuten sich über den hübschen Gast und auch die Eule hatte sich eingefunden um die kleine Schneeflocke zu begrüßen, die nicht vom Himmel gefallen, sondern auf ganz ungewöhnliche Weise im Wald angekommen war.„Gut, dass es kluge Freunde gibt, sonst wär es um dich geschehen gewesen!“Winni musterte den großen Vogel, der sie mit seinen klugen Augen ansah und zu dem sie sofort Vertrauen hatte.Ja, wie war sie eigentlich in den Wald gekommen? Wer hatte sie in das Moosbett gelegt?Sie konnte sich nur an eine weiße Gestalt erinnern.„Weißt du wer mich hierher gebracht hat?“„Na das waren Bruno, der Hund von Bauer Baumann und der Rabe Fritz!“„Etwa die Zwei mit den schwarzen schmutzigen Kleidern?“„Aber Winni!“ sprach die Eule, so als würde Lehrer Winter zu ihr sprechen: “Schwarz ist doch nicht gleich schmutzig, es gibt viele Tiere die ein schwarzes Fell oder ein schwarzes Federkleid haben, das aber sauber ist, da hast du wohl in der Schule nicht aufgepasst?“Beschämt sah Winni zu Seite.Manchmal hatte sie wirklich geträumt, als der Lehrer an der Tafel erklärte, was den Schneeflocken auf der Erde alles begegnen kann.Oh weh, da hatte sie wohl wirklich zwei gut Freunde beleidigt.Am nächsten Morgen hatte es erneut geschneit.Die Tannen waren in dicke weiße Kleider gehüllt.Noch war es still im Wald, doch bald hörte man aus der Ferne ein fröhliches Gebell.Bruno und Rabe Fritz waren auf dem Weg zu Winni.Brunos Fell war ganz weiß vom Toben durch den hohen Schnee.Rabe Fritz glitt fast lautlos durch den Wald und streifte nur hier und da mit seinen Flügeln eine Tannenspitze, von der die weiße Schneepracht wie Puderzucker auf den nächsten Zweig rieselte.Schluss folgt