Reise ins Märchenland

Das hielt natürlich kein Hund in seiner Hütte aus und Bruno tat das was er nur in Notfällen tat, er bellte laut und lauter.Winni rutschte vor Schreck ein Stück vom Dach herunter und konnte sich im letzten Moment gerade noch an einer Kante festhalten.Mit einem Besen bewaffnet kam plötzlich Bauer Baumann angelaufen um nachzusehen, was passiert sei; denn Benno bellte wirklich nur im Ernstfall.Doch alles war still. Der Schnee funkelte in der Sonne, ein leichter Wind wehte und Bruno stand mit gesenktem Kopf vor seiner Hütte.Was für ein Blamage dachte er, er hatte gebellt, obwohl keine Gefahr drohte.Bauer Baumann schüttelte den Kopf und meinte nur: „Na der Bruno wird auch alt.“Winni hatte sich wieder gefangen, zog ihr Kleidchen zurecht und begutachtete kritisch von allen Seiten ihr Röckchen.„Beinah wäre ich heruntergefallen, du hast mich erschreckt, mach das nicht noch einmal!“Bruno war eine Seele von Hund und entschuldigte sich artig, kratzte sich verlegen hinter dem Ohr und meinte schließlich: „Vielleicht kann dir der Rabe helfen, er fliegt täglich hier vorbei und macht manchmal Rast auf dem Baum. Er kennt sich überall aus und weiß ganz sicher den Weg zum Wald.“Bruno hatte Recht. Der Rabe landete wie gerufen auf dem Baum.Sein Gefieder glänzte in der Sonne und schimmerte Tiefschwarz und dann wieder Dunkelblau.Argwöhnisch betrachtete Winni den Vogel und dachte nach, was sie über diesen Vogel in der Winterschule gelernt hatte, doch ihr fiel einfach nichts ein.Bruno erzählte dem Raben die Geschichte von der Schneeflocke, die so gern in den Wald möchte.„Vielleicht kannst du ihr helfen?“Der Rabe krächzte und meinte, dass sie auf seinem Rücken steigen solle, er würde sie direkt zum Wald fliegen.Winni war empört: „Niemals steige ich auf das schwarze und schmutzige Gefieder!“Der Rabe flog laut schimpfende davon: „Schmutziges Gefieder, nur weil es schwarz ist, da sträuben sich ja sämtliche Federn bei so viel Dummheit!"Die Mittagssonne hatte ihren Höchststand erreicht und ihre Strahlen fielen direkt auf Winnis Kleid, das nach und nach seine glänzende Farbe verlor.Auch Winni ging es immer schlechter, die unbequeme Haltung auf dem Hüttendach und die wärmenden Sonnenstrahlen taten ihr nicht gut.Ihr Jammern und Klagen wurde immer leiser und Bruno machte sich ernsthafte Sorgen um die kleine Schneeflocke.Alle was Schwarz ist das mag sie nicht aber vielleicht alles was Weiß ist?Bruno hatte eine Idee.Hals über Kopf lief er so schnell er konnte in Richtung Nachbargarten und es dauert nicht lange, als eine weiße Gestalt erschien, die langsam in Richtung Hundehütte tapste.Fortsetzung folgt