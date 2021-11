Reise ins Märchenland

Winni seufzte und jammerte:“ Hätte ich doch nur besser aufgepasst, wer wird hier mein Kleid bewundern und was kann man hier schon Aufregendes erleben, wie komme ich hier nur ganz schnell wieder fort?“Plötzlich begann es unter ihr zu beben. Erschrocken umklammerte sie den Rand des hölzernen Baus.Ein zottiges Etwas kam zum Vorschein: „Was ist das für ein Lärm hier auf meinem Dach?“Winni zitterte vor Angst: „Was für ein Dach?“„Du hockst auf meiner Hütte und machst ein Gezeter, dass einem die Schwanzfusseln zu Berge stehen!“Du liebe Güte, Winni war auf einer Hundehütte gelandet.Bruno der noch immer verärgert war, weil man ihn in seinem Mittagsschlaf gestört hatte, schnupperte mit seiner dicken Nase an Winni herum und bemerkte schließlich brummend:„Hübsch siehst du aus aber du fühlst dich so kalt an!“Winni rückte argwöhnisch etwas zur Seite: „Ach papperlapapp, hilf mir lieber so schnell wie möglich von hier fort zu kommen. Ich bin Winni, die schönste aller Schneeflocken!“„Wohin willst du denn?“ Bruno gab sich große Mühe höflich zu sein, obwohl ihm die kleine schnippische Schneeflocke ziemlich auf die Nerven ging.„Natürlich in den Wald, dort wo die vielen Tiere sind und wo die dichten Tannen stehen!“Bruno schüttelte seine dichte Mähne:„Ich kenne keinen Wald, hier gibt es nur ein kleines Dorf mit Gärten durch die man toben kann und Häuser, aus denen es immer so köstlich duftet!“Da begann Winni erneut laut zu schluchzen und zu jammern, so dass sich Bruno die Ohren zuhielt.„Hör schon auf, ich überlege ja wie ich dir helfen kann!“Sofort war Winni still.Bruno tapste nachdenklich durch den frisch gefallenen Schnee, hin und her, her und hin, plötzlich blieb er stehen:„Du musst dich auf mich setzen und ich trage dich zum Dorf und dort frage ich Katze Mimi, die weiß immer alles.Ich mag Katzen zwar überhaupt nicht und finde sie alle ziemlich doof aber Mimi ist eine Ausnahme!“Bruno war ganz begeistert von seiner Idee die hübsche Schneeflocke durch das Dorf zu tragen, da würden vielleicht alle Augen machen und der dicke Hund von Fleischer Marx, der wär bestimmt mächtig neidisch.Doch Winni sah das ganz anders:„Auf deinem Rücken, niemals, du hast gewiss Flöhe und dann dein schwarzes Fell, das ist bestimmt schmutzig.Alles was schwarz ist, ist schmutzig, nein die Idee ist ziemlich blöd!“Jetzt war Bruno echt verärgert.Auf sein dichtes schwarzes war Fell war er mächtig stolz und er wurde von allen Hunden in der Gegend darum beneidet.Sein Herrchen, Bauer Baumann, legte großen Wert auf die Pflege von Brunos Fellkleid. Es wurde täglich gebürstet und wenn Waschtag war, dann duftete Bruno ganz besonders gut.Er musste sich nicht von einer dummen eingebildeten Schneeflocke beleidigen lassen.Alles war Schwarz ist, das ist auch schmutzig, da hat wohl die kalte Schönheit in der Winterschule nicht aufgepasst.Gekränkt verzog Bruno sich in seine Hütte.Fortsetzung folgt